В Волгограде подросток до смерти забил пенсионерку и сжёг её дом из-за замечаний

В Волгограде оперативники задержали несовершеннолетнего по подозрению в жестоком убийстве пожилой женщины и последующем поджоге её жилища. Об этом проинформировала пресс-служба регионального СУ СКР.

Источник: Life.ru

Согласно сообщению ведомства, в понедельник при ликвидации возгорания в одном из частных домов города было обнаружено тело пенсионерки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате полученных травм. На теле погибшей следователи обнаружили повреждения головы, груди, живота, а также множественные переломы. В ходе расследования был задержан 17-летний местный житель.

По версии следствия, в день происшествия юноша незаконно проник в дом своей престарелой соседки. Конфликтные отношения между ними, как утверждают следователи, возникли ранее из-за того, что женщина делала ему замечания по поводу асоциального поведения.

«Испытывая личную неприязнь, он нанёс женщине множественные удары кулаками по голове, затем толкнул её, в результате чего потерпевшая упала на пол. Затем несовершеннолетний нанёс ей множественные удары ногами в область грудной клетки, шеи и живота. Когда женщина потеряла сознание, злоумышленник похитил из дома принадлежащие семье материальные ценности, включая ноутбук, мобильные телефоны и портативную акустическую колонку. С целью скрыть следы преступления он совершил поджог домовладения и скрылся», — сообщается в пресс-релизе СК.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.