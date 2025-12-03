В Волгограде подросток до смерти забил пенсионерку и сжёг её дом из-за замечаний

Согласно сообщению ведомства, в понедельник при ликвидации возгорания в одном из частных домов города было обнаружено тело пенсионерки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате полученных травм. На теле погибшей следователи обнаружили повреждения головы, груди, живота, а также множественные переломы. В ходе расследования был задержан 17-летний местный житель.
По версии следствия, в день происшествия юноша незаконно проник в дом своей престарелой соседки. Конфликтные отношения между ними, как утверждают следователи, возникли ранее из-за того, что женщина делала ему замечания по поводу асоциального поведения.
«Испытывая личную неприязнь, он нанёс женщине множественные удары кулаками по голове, затем толкнул её, в результате чего потерпевшая упала на пол. Затем несовершеннолетний нанёс ей множественные удары ногами в область грудной клетки, шеи и живота. Когда женщина потеряла сознание, злоумышленник похитил из дома принадлежащие семье материальные ценности, включая ноутбук, мобильные телефоны и портативную акустическую колонку. С целью скрыть следы преступления он совершил поджог домовладения и скрылся», — сообщается в пресс-релизе СК.
