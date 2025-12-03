В Ростове эвакуация из торгового центра произошла из-за ложной тревоги

В Ростове-на-Дону полиция проверила информацию об эвакуации из торгово-развлекательного центра «Талер» на Западном. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Ростовской области.
Сообщений в полицию не поступало. Как выяснили правоохранители, в здании сработала пожарная сигнализация, которая позже оказалась ложной.
Напомним, по словам очевидцев, посетителей ТЦ вывели на улицу в среду, 3 декабря, но работа центра вскоре продолжилась в штатном режиме.
