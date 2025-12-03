Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове эвакуация из торгового центра произошла из-за ложной тревоги

Пожарная сигнализация по ошибке спровоцировала эвакуацию в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция проверила информацию об эвакуации из торгово-развлекательного центра «Талер» на Западном. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Ростовской области.

Сообщений в полицию не поступало. Как выяснили правоохранители, в здании сработала пожарная сигнализация, которая позже оказалась ложной.

Напомним, по словам очевидцев, посетителей ТЦ вывели на улицу в среду, 3 декабря, но работа центра вскоре продолжилась в штатном режиме.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.

«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше