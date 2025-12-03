Подавший сигнал бедствия над Подмосковьем самолёт Red Wings сел в Домодедово

Борт встречали экстренные службы. Информация о возможных пострадавших не поступала. Обстоятельства ЧП уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что Boeing 777−200, на борту которого находилось более 400 пассажиров, подал сигнал бедствия в небе над Подмосковьем. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово в 21:19 и направлялся в Пхукет (Таиланд). Предварительно, причиной ЧП стало возгорание в левом двигателе.
