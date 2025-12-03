Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подавший сигнал бедствия над Подмосковьем самолёт Red Wings сел в Домодедово

Подавший сигнал бедствия над Подмосковьем самолёт Red Wings сел в Домодедово. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Борт встречали экстренные службы. Информация о возможных пострадавших не поступала. Обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что Boeing 777−200, на борту которого находилось более 400 пассажиров, подал сигнал бедствия в небе над Подмосковьем. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово в 21:19 и направлялся в Пхукет (Таиланд). Предварительно, причиной ЧП стало возгорание в левом двигателе.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.