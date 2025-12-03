Рейс Москва — Пхукет вернулся в аэропорт из-за возгорания двигателя

Срочная новость.
Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Москвы и вынужденный вернуться в аэропорт из‑за возгорания одного из двигателей, благополучно приземлился. Об этом сообщили экстренные службы.
