Рейс Москва — Пхукет вернулся в аэропорт из-за возгорания двигателя

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Москвы и вынужденный вернуться в аэропорт из‑за возгорания одного из двигателей, благополучно приземлился. Об этом сообщили экстренные службы.

Срочная новость.

