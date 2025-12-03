РФ передаст США капсулу с водой и грунтом с места затопления подлодки Wahoo

Россия в ближайшее время передаст США капсулу с водой и грунтом с места затопления американской подлодки USS Wahoo, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«По согласованию с американской стороной планируем передать ей и родственникам погибших капсулу с водой и грунтом, взятыми в районе трагедии, вместе с видеоматериалами экспедиции и моделью подлодки», — сообщил дипломат на выставке «Возвращая память о героях войны» в американской столице.
Подводная лодка американских ВМС USS Wahoo была потоплена в 1943 году в проливе Лаперуза после атаки японской авиации. Субмарина, которая первой проникла в Японское море и потопила 20 судов, затонула с 80 членами экипажа на борту.
Напомним, ранее военный эксперт Василий Дандыкин уточнил, что Россия отслеживает американские, английские и французские субмарины, которые находятся на боевом патрулировании около наших берегов.