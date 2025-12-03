Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ передаст США капсулу с водой и грунтом с места затопления подлодки Wahoo

Подводная лодка американских ВМС была потоплена в 1943 году в проливе Лаперуза.

Источник: Аргументы и факты

Россия в ближайшее время передаст США капсулу с водой и грунтом с места затопления американской подлодки USS Wahoo, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«По согласованию с американской стороной планируем передать ей и родственникам погибших капсулу с водой и грунтом, взятыми в районе трагедии, вместе с видеоматериалами экспедиции и моделью подлодки», — сообщил дипломат на выставке «Возвращая память о героях войны» в американской столице.

Подводная лодка американских ВМС USS Wahoo была потоплена в 1943 году в проливе Лаперуза после атаки японской авиации. Субмарина, которая первой проникла в Японское море и потопила 20 судов, затонула с 80 членами экипажа на борту.

Напомним, ранее военный эксперт Василий Дандыкин уточнил, что Россия отслеживает американские, английские и французские субмарины, которые находятся на боевом патрулировании около наших берегов.

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше