В Москве показали уникальные результаты поисковых работ: фоторепортаж

В День Неизвестного Солдата, который в России ежегодно отмечают 3 декабря, в московском Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка графических портретов «Неизвестные солдаты. Лица Победы». В экспозиции представлены 10 обликов солдат, погибших во время Великой Отечественной войны и в сражениях в долине реки Халхин-гол, восстановленных благодаря 3D сканированию костей черепа с последующим компьютерным моделированием. Реконструкция проводится по методу Михаила Герасимова учёными Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН и является уникальным явлением в мировой поисковой практике. Останки этих десяти солдат были обнаружены в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на острове Шумшу, у реки Халхин-Гол в Монголии, в Калужской и Орловской областях. Девять из них входят в шестнадцать тысяч бойцов Красной армии найденных поисковиками в 2025 году. Так же на экспозиции представлен облик монгольского цирика (солдата), поднятого в ходе экспедиции «Халхин-Гол. Тем больше наша слава 2025», в которой в этом году благодаря двустороннему соглашению на высшем государственном уровне совместно с российскими поисковиками работали монгольские военнослужащие. Учитывая, что останки этого солдата сразу были переданы монгольской стороне, все работы по реконструкции проводились во время экспедиции. После открытия выставки прошло торжественное возвращение найденной поисковиками награды. Орден Красной Звезды, принадлежащий Клушину Николаю Александровичу, был обнаружен совершенно случайно на улице в Смоленске. Поисковики отряда «Долг» вернули награду внучке героя Потаповой Ольге Валерьевне, которая призналась, что семье не известно, как и когда дед потерял высокую боевую награду.