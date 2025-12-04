Ильсур Метшин о «Доброй волне»: «Казань каждый год становится столицей добра»

«Для нас большая радость и честь уже шестой год проводить фестиваль “Добрая волна”. За эти годы конкурс вырос до всероссийского масштаба. Я рад, что наша идея — собрать талантливых ребят со всей страны — растет и в количестве, и в качестве. За эти шесть лет 12 тыс. детей с разных уголков страны выступили на нашем фестивале, раскрывая свои таланты. Я искренне рад, что Казань каждый год становится своего рода столицей добра», — поприветствовал участников «Доброй волны» мэр Казани Ильсур Метшин.