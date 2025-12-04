Ильсур Метшин о «Доброй волне»: «Казань каждый год становится столицей добра»

В столице Татарстана состоялся гала-концерт благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». На сцене концертного зала Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма победители фестиваля выступили на одной сцене со звездами российской эстрады. Специально для поддержки юных талантов в Казань приехали Игорь Крутой, Алсу, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Akmal'. Ведущими вечера стали тележурналисты Вадим Такменев и Олимпиада Тетерич.
Велосипед, акустическая гитара и большая сцена: «Добрая волна» исполняет мечты
«Для нас большая радость и честь уже шестой год проводить фестиваль “Добрая волна”. За эти годы конкурс вырос до всероссийского масштаба. Я рад, что наша идея — собрать талантливых ребят со всей страны — растет и в количестве, и в качестве. За эти шесть лет 12 тыс. детей с разных уголков страны выступили на нашем фестивале, раскрывая свои таланты. Я искренне рад, что Казань каждый год становится своего рода столицей добра», — поприветствовал участников «Доброй волны» мэр Казани Ильсур Метшин.
«Добрая волна» доставляет детям много радости, давая им возможность увидеть перспективу развития своего таланта. Спасибо за организацию раису Татарстана, мэру Казани, Президентскому фонду и всем вам, кто пришел сегодня на этот концерт. Я уверен, что появятся новые песни, новые имена. Жизнь ребят изменится, и они по-другому станут смотреть на себя«, — отметил Игорь Крутой.
В этом году в отборочных турах фестиваля приняли участие более 2 тыс. юных талантов со всей страны. Конкурсанты состязались в номинациях “Вокал”, “Жестовое пение”, “Хореография”, “Игра на инструментах” и “Сценическое искусство”. Отборочные этапы стартовали в начале года и прошли в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Грозном, Севастополе, Луганске, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве. Суперфинал, определивший девять победителей, состоялся в Казани.
На гала-концерте фестиваля «Добрая волна» зрители услышали истории ребят, чьи мечты стали реальностью благодаря поддержке проекта.
Одним из таких героев стал 17-летний Тамирлан Гилязетдинов из Казани. Он с рождения не видит: из-за врачебной ошибки в раннем возрасте ему сожгли сетчатку, после чего он перенес десять безуспешных операций. Несмотря на это, Тамирлан полюбил музыку. Он виртуозно владеет пианино, балалайкой, кураем и бас-гитарой — в этом ему помогает инклюзивный центр «НеЗаМи».
Тамирлан также сочиняет музыку. «Я могу заниматься своими делами, и вдруг в голове возникает мелодия. Я сразу иду к инструменту, начинаю импровизировать, и каждый раз получается что-то новое», — поделился юноша. Выступление на большой сцене было его заветной мечтой, которая осуществилась на гала-концерте.
Другой герой вечера — Радион Сивалов, 14-летний житель Севастополя. В июне 2024 года мальчик пострадал в результате ракетной атаки на пляже. Радион перенес три сложные операции: ему провели трепанацию, удалили селезенку и зафиксировали ногу аппаратом внешней фиксации. Во время реабилитации после открытого перелома берцовой кости ему пришлось заново учиться ходить.
Радион очень любит футбол, поэтому новость о том, что тренировки откладываются на год, его сильно огорчила. В будущем он мечтает стать спортивным комментатором. Еще одно увлечение юноши — уличные выступления. Чтобы ему было легче петь, «Добрая волна» подарила ему акустическую систему и велосипед.
Восьмилетняя Анна Четян из Санкт-Петербурга — одна из самых жизнерадостных участниц проекта. Из-за травмы головы у девочки развился тетрапарез. Аня занимается вокалом и поет в хоре: «Я люблю петь в хоре, потому что даже если у меня что-то не получится, меня всегда поддержат или прикроют». Девочка с восторгом говорит о своем обучении: «Я обожаю учиться! В моей школе жить можно!». Проект подарил Анне велосипед и мягкого мишку.
Главные звездочки вечера
Все участники благотворительного проекта приложили максимум усилий и проявили невероятную стойкость духа, чтобы оказаться на одной сцене со своими кумирами.
Концерт совместным номером Алсу с Софьей Стрельниковой (Алтайский край), Ульяной Чередниченко (Луганск), Полиной Плотниковой (Сочи) и Хором Академии Игоря Крутого. Они исполнили песню «Зимний сон».
Зрители аплодисментами встретили певца Akmal', который спел композицию «Мир нам завидовал» вместе с Анной Хусаиновой (Белореченск), Полиной Григоренко (Алтайский край), ТурпАл-Али и РахИм Зубайраевыми (Грозный), а также с Театром танца «Дорога из города».
Звездная гостья Наталья Подольская вместе с Ангелной Макаровой (Барнаул), Дарьей Дороховой (Макеевка), Велимирой Шадриной (Новоалтайск) и Марией Козиной (Симферополь) наполнили зал приятной атмосферной композицией «Не зря».
Самым энергичным номером стало выступление Владимира Преснякова с песней «Все нормально». Певец исполнил ее с Дмитрием Носоновым (Симферополь), Никитой Варданяном (Алтайский край), коллективом «Saxtet» (Санкт-Петербург) и Театром танца «Дорога из города».
Выступление Арины Дружининой (Москва) и Виктории Сировской (Екатеринбург) под аккомпанемент Игоря Крутого с песней «Я тебя отпустила» тронуло зрителей до глубины души.
Гала-концерт завершился исполнением гимна «Доброй волны» хором Академии популярной музыки Игоря Крутого и всеми участниками фестиваля.
Запись гала-концерта будет показана в эфире телеканала «НТВ» в канун Рождества.
Фестиваль «Добрая волна» проводится с 2017 года по инициативе Мэрии Казани и Академии популярной музыки Игоря Крутого. В этом году фестиваль прошел уже в шестой раз. Проект, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства РТ, вырос из городского конкурса до благотворительного события федерального масштаба. Его главная цель — дать возможность детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или имеющим особенности здоровья, заявить о своих талантах широкой общественности.