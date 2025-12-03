СМИ: израильская авиакомпания вернет рейсы между Минском и Тель-Авивом с 2026

Стало известно, что израильская авиакомпания Arkia начинает программу прямых рейсов Минск, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на «Вести Израиля».
Так, с февраля 2026-го между Беларусью и Израилем будет восстановлено воздушное сообщение, которые приостановилось в 2022-м.
Предварительно полетная программа будут состоять из рейсов, выполняемых дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит около трех с половиной часов. Стоимость билета — от 249 долларов в эквиваленте в одну сторону.
