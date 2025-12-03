Ричмонд
СМИ: израильская авиакомпания вернет рейсы между Минском и Тель-Авивом с 2026

Прямые рейсы в Минск будут осуществляться израильской авиакомпанией.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что израильская авиакомпания Arkia начинает программу прямых рейсов Минск, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на «Вести Израиля».

Так, с февраля 2026-го между Беларусью и Израилем будет восстановлено воздушное сообщение, которые приостановилось в 2022-м.

Предварительно полетная программа будут состоять из рейсов, выполняемых дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит около трех с половиной часов. Стоимость билета — от 249 долларов в эквиваленте в одну сторону.

Тем временем авиакомпания «Белавиа» объявила о скидках на билеты.

Еще виза в Египет подорожала почти в два раза для туристов из Беларуси.

А вот в Беларуси появилась карта с уникальными блюдами белорусской кухни и локациями, где это попробовать: «Абваранки — в Сморгони, огурцы с медом — под Столбцами».