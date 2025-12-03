Минздрав России внес изменения в проект приказа об отработке выпускников-медиков

Принятый Госдумой закон Минздрав представил еще в феврале 2025 года. Первая редакция предполагала, что выпускники медицинских вузов, учившиеся на бюджетных местах, после получения диплома должны три года отработать под руководством наставника в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. Ко второму чтению закон смягчили. Обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Они также должны будут отработать до трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника. 11 ноября инициативу приняли сразу во втором и третьем чтениях. Президент России Владимир Путин подписал его 17 ноября.