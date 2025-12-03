В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян

«Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с нашим законодательством, а доступ к ним строго контролируется. Чтобы поставить эту отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет, начиная с нового года, всего один раз обратиться с паспортом в ближайшее подразделение главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел или в многофункциональный центр. Услуга предоставляется бесплатно», — рассказал парламентарий.