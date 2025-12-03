Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская чемпионка мира сменила спортивное гражданство на российское

Она планирует представлять Россию на международных соревнованиях.

Источник: Аргументы и факты

Чемпионка Европы в прыжках в воду 23-летняя София Лыскун из Украины сменила гражданство и решила выступать за сборную России. Об этом она рассказала в интервью газете «Донецкий Кряж».

Она планирует представлять Россию на международных соревнованиях. Для этого ей нужно сначала принять участие в чемпионате России и показать хороший результат.

Она добавила, что после завершения спортивной карьеры намерена продолжить работать в России.

София Лыскун подчеркнула, что обсудила свой переход с главным тренером сборной России по прыжкам в воду Ольгой Феоктистовой.

Кроме того, Лыскун поделилась, что в последние годы в украинском спорте ощущала недостаток поддержки и не видела роста в своей карьере.

Ранее сообщалось, что международный союз конькобежцев (ISU) на год отстранил украинского судью Алёну Лисову за угрозы, направленные в адрес фигуриста.