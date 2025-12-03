Украинская чемпионка мира сменила спортивное гражданство на российское

Чемпионка Европы в прыжках в воду 23-летняя София Лыскун из Украины сменила гражданство и решила выступать за сборную России. Об этом она рассказала в интервью газете «Донецкий Кряж».
Она планирует представлять Россию на международных соревнованиях. Для этого ей нужно сначала принять участие в чемпионате России и показать хороший результат.
Она добавила, что после завершения спортивной карьеры намерена продолжить работать в России.
София Лыскун подчеркнула, что обсудила свой переход с главным тренером сборной России по прыжкам в воду Ольгой Феоктистовой.
Кроме того, Лыскун поделилась, что в последние годы в украинском спорте ощущала недостаток поддержки и не видела роста в своей карьере.
Ранее сообщалось, что международный союз конькобежцев (ISU) на год отстранил украинского судью Алёну Лисову за угрозы, направленные в адрес фигуриста.