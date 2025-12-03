Насмехались и изводили звуками бомбардировок: В Польше разгорелся скандал с избиением студентов с Украины

В польском городе Слупске в одном из училищ разгорелся громкий скандал, в ходе которого местные учащиеся жестко избили украинских студентов. Причем драку спровоцировал преподаватель вуза. Об этом пишет издание Onet.
Газета сообщает, что украинские беженцы сталкивались с многочисленными насмешками и презрением со стороны однокурсников. Один из преподавателей также относился к ним негативно и называл их «сволочами». Он постоянно говорил, что украинцы обязательно провалят его предмет из-за своей национальности.
Кроме того, один польский студент любил изводить приезжих звуками бомбежки, говоря им: «Пора прятаться».
В статье отмечается, что педагог открыто выражал презрение к украинским студентам и настраивал других учащихся против них. В результате это привело к серьезной драке.
По словам адвоката пострадавших, во время одной из драк нападавший поляк плюнул украинскому подростку в лицо и призвал того отправляться на передовую.
Ранее KP.RU сообщал, что с каждым годом все меньше поляков поддерживают помощь украинским беженцам. Выяснилось, что в 2025 году лишь 48% жителей страны выступают за предоставление льгот гражданам Незалежной. Этот показатель снизился почти вдвое меньше с начала конфликта.