Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач перечислил правила ношения контактных линз зимой

Офтальмолог Веденев посоветовал отказаться от долгого ношения линз зимой.

Источник: Комсомольская правда

Ношение контактных линз зимой сопровождается рисками глазных заболеваний. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Иван Веденев.

— Обогреватели снижают влажность, из-за чего слезная пленка испаряется быстрее, а контактная линза становится более твердой. Кроме того, на холоде сосуды конъюнктивы сужаются, слезная железа работает менее активно, а встречный ветер резко увеличивает испарение слез, — объяснил медик.

Он уточнил, что подсохшая линза может нанести повреждения роговице глаза и увеличивает риск кератита. Поэтому, по его словам, в морозные дни рекомендуется уменьшать время ношения линз, отдавая предпочтение очкам.

Ранее 360.ru сообщил, что воспалительные заболевания глаз могут привести к осложнениям вплоть до потери зрения.

Поэтому, при появлении слезотечения, светобоязни, покраснения или ухудшения зрения следует немедленно обратиться к офтальмологу, передает Life.ru.