Врач перечислил правила ношения контактных линз зимой

— Обогреватели снижают влажность, из-за чего слезная пленка испаряется быстрее, а контактная линза становится более твердой. Кроме того, на холоде сосуды конъюнктивы сужаются, слезная железа работает менее активно, а встречный ветер резко увеличивает испарение слез, — объяснил медик.