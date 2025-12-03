Врач перечислил правила ношения контактных линз зимой

Ношение контактных линз зимой сопровождается рисками глазных заболеваний. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Иван Веденев.
— Обогреватели снижают влажность, из-за чего слезная пленка испаряется быстрее, а контактная линза становится более твердой. Кроме того, на холоде сосуды конъюнктивы сужаются, слезная железа работает менее активно, а встречный ветер резко увеличивает испарение слез, — объяснил медик.
Он уточнил, что подсохшая линза может нанести повреждения роговице глаза и увеличивает риск кератита. Поэтому, по его словам, в морозные дни рекомендуется уменьшать время ношения линз, отдавая предпочтение очкам.
Поэтому, при появлении слезотечения, светобоязни, покраснения или ухудшения зрения следует немедленно обратиться к офтальмологу, передает Life.ru.