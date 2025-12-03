Названы города, где снизились цены на аренду квартир

При этом, эксперты предупреждают: цена на жилье заметно ниже рынка — всегда повод предпринять дополнительные меры предосторожности. Если объект расположен не на первом или последнем этаже, в нём отсутствует ремонт, то объективных причин для слишком большой скидки нет, рассказал RT. У объекта и его собственника могут быть проблемы с документами, возможно, есть неочевидные бытовые вопросы.