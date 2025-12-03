Названы города, где снизились цены на аренду квартир

В ряде городов страны наблюдается снижение стоимости аренды жилья. К такому выводу пришли аналитики сервиса по аренде недвижимости, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
— В Москве медианная стоимость долгосрочной аренды студий за месяц снизилась на 4,1%, в Санкт-Петербурге — на 3,9%, в Краснодаре — на 2,7%, — говорится в сообщении.
Уточняется, что также упали в цене и квартиры большей площади — однушки подешевели в Краснодаре, Омске, Казани и Волгограде. Цены на аренду двушек больше всего снизились в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.
При этом, эксперты предупреждают: цена на жилье заметно ниже рынка — всегда повод предпринять дополнительные меры предосторожности. Если объект расположен не на первом или последнем этаже, в нём отсутствует ремонт, то объективных причин для слишком большой скидки нет, рассказал RT. У объекта и его собственника могут быть проблемы с документами, возможно, есть неочевидные бытовые вопросы.