Можно ли исправить прикус взрослым, и сколько времени это займет: вот что ответила врач

— Продолжительность активного ортодонтического лечения у взрослых варьируется от полутора до трех лет, что обусловлено завершением роста костной ткани и ее более низкими пластическими свойствами. Ортодонтическая коррекция является не инвестицией в эстетику, а необходимым компонентом сохранения здоровья в целом, — отметила медик.