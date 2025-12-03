Можно ли исправить прикус взрослым, и сколько времени это займет: вот что ответила врач

Неправильный прикус лучше исправлять в детстве, однако, ограничений по возрасту для исправления прикуса нет. О том, сколько времени займет лечение, рассказала «РИАМО» стоматолог Алина Дмитрова.
— Продолжительность активного ортодонтического лечения у взрослых варьируется от полутора до трех лет, что обусловлено завершением роста костной ткани и ее более низкими пластическими свойствами. Ортодонтическая коррекция является не инвестицией в эстетику, а необходимым компонентом сохранения здоровья в целом, — отметила медик.
Она добавила, что неправильный прикус может провоцировать хронические головные боли, боли в шейно-воротниковой зоне, шум в ушах, нарушение осанки.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что качественное исправление прикуса предполагает тщательное обследование пациента и разработку персонального плана коррекции, учитывающего индивидуальные особенности строения челюсти и состояние зубочелюстной системы.