Россиян предупредили о бесполезности мыть фрукты водой

Часто на полках магазинов можно увидеть глянцевые овощи и фрукты — такой эффект создает восковой налет, который наносят производители для сохранения свежести. Промыть фрукт с таким налетом обычной водой невозможно, об этом заявила «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.
— Искусственное восковое покрытие безопасно для человека, однако пористая структура становится ловушкой для микрочастиц пыли, остатков пестицидов и микроорганизмов. Простое ополаскивание под проточной водой удаляет не более 15−20% поверхностных загрязнений с таких плодов, — объяснила специалист.
По словам эксперта, для эффективного очищения можно использовать специальные моющие средства, раствор пищевой соды или слабый уксуcный раствор, которые уберут и грязь, и воск.
Чтобы определить, обработаны ли фрукты воском, можно опустить их в горячую воду: при высокой температуре на воде образуется масляная плёнка, передает Life.ru.
Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение сезонным фруктам из ближайших регионов, в которых отсутствуют нитраты, сообщает 360.ru.