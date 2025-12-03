Ричмонд
Россиян предупредили о бесполезности мыть фрукты водой

Доцент Золотарева: обычная вода не смывает грязь с фруктов с восковым налетом.

Источник: Комсомольская правда

Часто на полках магазинов можно увидеть глянцевые овощи и фрукты — такой эффект создает восковой налет, который наносят производители для сохранения свежести. Промыть фрукт с таким налетом обычной водой невозможно, об этом заявила «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.

— Искусственное восковое покрытие безопасно для человека, однако пористая структура становится ловушкой для микрочастиц пыли, остатков пестицидов и микроорганизмов. Простое ополаскивание под проточной водой удаляет не более 15−20% поверхностных загрязнений с таких плодов, — объяснила специалист.

По словам эксперта, для эффективного очищения можно использовать специальные моющие средства, раствор пищевой соды или слабый уксуcный раствор, которые уберут и грязь, и воск.

Чтобы определить, обработаны ли фрукты воском, можно опустить их в горячую воду: при высокой температуре на воде образуется масляная плёнка, передает Life.ru.

Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение сезонным фруктам из ближайших регионов, в которых отсутствуют нитраты, сообщает 360.ru.