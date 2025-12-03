Россиян предупредили о бесполезности мыть фрукты водой

Часто на полках магазинов можно увидеть глянцевые овощи и фрукты — такой эффект создает восковой налет, который наносят производители для сохранения свежести. Промыть фрукт с таким налетом обычной водой невозможно, об этом заявила «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.