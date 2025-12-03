Психолог объяснила вред запрета соцсетей для подростков

Запрет на соцсети не поможет оградить детей и подростков от вредного контента, напротив, такое решение может спровоцировать рост интереса у соцсетям среди молодежи. Таким мнением в беседе с «РИАМО» поделилась психолог Вероника Ахметова.
Запретный плод сладок. Это делает социальные сети еще более привлекательными, что может привести к более интенсивному потреблению запрещенного контента в тайне от родителей. Поэтому запрет без создания каких-то работающих альтернатив всегда рискует усугубить проблему, — заявила эксперт.
Специалист уточнила, что гораздо эффективнее будет обучение детей цифровой грамотности и навыкам безопасности в интернете.
Сайт «Страсти» ранее сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и социальных сетях. Авторы проекта отмечают, что это касается и онлайн кинотеатров, которые размещают сериалы с матом. А также видеохостинги.