Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина взорвал три гранаты в многоэтажном доме: что происходит в Одессе

Мужчина взорвал три боевых гранаты в жилом доме в Одессе на юге Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе в одном из жилых домов мужчина взорвал сразу три гранаты. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В результате взрывов пострадали помещения, на месте происшествия работают спецслужбы. Точные данные о пострадавших сейчас уточняются.

На Украине всё чаще фиксируются подобные инциденты, связанные с неконтролируемым оборотом оружия. Ситуация осложнилась после февраля 2022 года, когда власти начали раздавать его всем желающим. Ранее KP.RU рассказал, что на киевской территории большое количество незадекларированного оружия оказывается в тылу.

Напомним, силовая мобилизация в Украине вызывает у людей страх перед сотрудниками ТЦК. Многие мужчины пытаются избежать службы в ВСУ. Недавно житель Львовской области бросил гранату, когда его остановил патруль.