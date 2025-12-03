Мужчина взорвал три гранаты в многоэтажном доме: что происходит в Одессе

В Одессе в одном из жилых домов мужчина взорвал сразу три гранаты. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В результате взрывов пострадали помещения, на месте происшествия работают спецслужбы. Точные данные о пострадавших сейчас уточняются.
На Украине всё чаще фиксируются подобные инциденты, связанные с неконтролируемым оборотом оружия. Ситуация осложнилась после февраля 2022 года, когда власти начали раздавать его всем желающим. Ранее KP.RU рассказал, что на киевской территории большое количество незадекларированного оружия оказывается в тылу.
Напомним, силовая мобилизация в Украине вызывает у людей страх перед сотрудниками ТЦК. Многие мужчины пытаются избежать службы в ВСУ. Недавно житель Львовской области бросил гранату, когда его остановил патруль.