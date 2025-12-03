Кирилл Крок: Театр — это место, где ничего нельзя приказать

Чтобы вы поняли, как все в театральных процессах взаимосвязано, приведу пример из другой области. В мировом океане, чтобы жила большая ценная рыба, должен быть планктон, который эта рыба ест. А чтобы был планктон, должны быть никому не заметные и, на первый взгляд, ненужные микроорганизмы и микроэлементы, которыми, в свою очередь, питается он. Таким образом, в море идет невидимая, но очень важная жизнь, которая работает на богатства — крупную рыбу, другие морепродукты. Убрать планктон и микроорганизмы — не будет крупной рыбы. Другой пример: море вокруг острова Кипр всегда было очень богато и флорой, и фауной. В 1980-е годы браконьеры выгребли оттуда все сетями, ковшами — весь планктон и все микроэлементы. Через десять лет рыба оттуда ушла, так как ей нечего было есть. Моя позиция известна — я против слияний театров. Театральное сообщество — как живой творческий организм — работает точно так же! Есть маленькие театры, есть средние и большие, есть крупные театры. Это все составляет экоструктуру под названием «Российский театр». Если не будет муниципальных, региональных, районных театриков и останется один, к примеру, Театр имени Евгения Вахтангова, то где мы, те же вахтанговцы, будем черпать актерские силы, идеи? Где будут взрастать молодые режиссеры? Ведь они должны нарабатывать опыт: там поработал и там, поставил здесь и тут, где-то провал, а где-то получилось, вас заметили… Где мы это все будем брать, если маленькие театральные площадки реструктурируют? Вот у нас в стране уже огромнейшая проблема с режиссурой! А если дальше закрывать по причине экономической неэффективности и за отсутствием художественных побед?.. Малые сцены не закрывать надо, а приводить туда молодых талантливых людей, которые горят желанием работать, делать свой театр. У нас много таких! Ежегодно сколько юношей и девушек оканчивают режиссерские факультеты театральных вузов! Им надо где-то начинать работать. Вместо этого идут процессы слияний, поглощений. Порой назначаются на должности очень возрастные люди, которые уже не в силах потянуть нагрузку. Зачем?