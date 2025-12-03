В Казахстане расследуют гибель школьника и мужчины, найденных в реке

В ходе поисковой операции, в которой участвовали водолазы, беспилотники и кинологи, тела подростка и 27-летнего мужчины были обнаружены в реке. На берегу также были найдены два мобильных телефона. Обстоятельства, приведшие к их гибели в реке, пока не установлены.