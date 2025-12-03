В Казахстане расследуют гибель школьника и мужчины, найденных в реке

В Казахстане обнаружены тела десятиклассника и неизвестного мужчины в реке Илек. Подросток ушел из школы 30 ноября вместе с мужчиной, и впоследствии оба были найдены мертвыми. Об этом сообщает телеканал КТК.
Отсутствие 16-летнего школьника было замечено на следующий день после его ухода из дома. По словам его сестры, в тот день его забрал из школы неизвестный мужчина на автомобиле.
В ходе поисковой операции, в которой участвовали водолазы, беспилотники и кинологи, тела подростка и 27-летнего мужчины были обнаружены в реке. На берегу также были найдены два мобильных телефона. Обстоятельства, приведшие к их гибели в реке, пока не установлены.
Признаков насилия на телах не обнаружено. Ведется следствие, в рамках которого изучаются записи с камер видеонаблюдения и данные мобильных телефонов для выяснения всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
27 ноября стало известно, что пропавшего 30 октября в Ростовской области 16-летнего подростка отыскали мертвым в Дону. Его тело лежало в реке рядом с хутором Колузаево — в шести километрах от места исчезновения.