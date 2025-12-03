Ричмонд
Россиян призвали не перезванивать на незнакомые номера из-за угрозы мошенничества

IT-эксперт Ермаков призвал россиян не перезванивать на незнакомые номера.

Источник: Комсомольская правда

Звонки с неизвестных номеров лучше игнорировать, также не следует перезванивать таким абонентам, посоветовал россиянам специалист в сфере IT Дмитрий Ермаков. В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что за незнакомыми номерами могут скрываться мошенники.

— Чтобы снизить риски, россиянам нельзя перезванивать на незнакомые или сомнительные номера, даже если звонок выглядит официальным. Нужно обращаться в организации только по номерам, указанным на официальных сайтах, — отметил эксперт.

Ермаков также призвал жителей страны не устанавливать приложения, которые присылают незнакомые люди в мессенджерах, а также напомнил, что никому и никогда нельзя сообщать коды смс.

Ранее «Москва 24» сообщил, что аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные.

Тем временем телеканал «Царьград» рассказал о том, что жертвами злоумышленников все чаще становятся дети — чтобы заслужить доверие, они представляются учителями или работниками из администрации школы.