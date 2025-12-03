Офтальмолог Сулейманова: капли для глаз могут вызывать привыкание

Капли для глаз могут вызывать привыкание, если пользоваться ими слишком часто. Речь идет о сосудосуживающих препаратах, которые, со временем, начинают вызывать покраснение глаз. Об этом в беседе с «РИАМО» рассказала специалист офтальмологического центра Хадижат Сулейманова.