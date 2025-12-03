Офтальмолог Сулейманова: капли для глаз могут вызывать привыкание

Капли для глаз могут вызывать привыкание, если пользоваться ими слишком часто. Речь идет о сосудосуживающих препаратах, которые, со временем, начинают вызывать покраснение глаз. Об этом в беседе с «РИАМО» рассказала специалист офтальмологического центра Хадижат Сулейманова.
— Сосудосуживающие капли быстро убирают покраснение, но не лечат причину. При частом применении они вызывают привыкание, и после отмены покраснение может стать даже сильнее — поэтому такие средства не подходят для длительного самолечения, — отметила она.
По словам собеседницы, любые капли важно применять правильно: не касаться кончиком флакона ресниц и кожи, не передавать средство другим людям, плотно закрывать крышку после использования.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что покраснение глаз обычно обусловлено переутомлением и развивающейся сухостью глаз, ношением неправильно подобранных линз или очков, повышенным глазным давлением, механическими, химическими, термическими повреждениями и травмами глаз, попаданием инородного тела или аллергией.