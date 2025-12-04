Что можно и нельзя делать 4 декабря на Введение, который называют Ворота зимы

Православная церковь 4 декабря празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Введение (что можно и нельзя делать мы писали здесь). В народе принято отмечать народный праздник, который получил название Ворота зимы. Предки верили, что в этот день наступает самая настоящая зима.
Что нельзя делать 4 декабря.
Не следует выколачивать белье. Предки верили, что подобное могло спровоцировать непогоду. Запрещено проводить генеральную уборку. Не стоит 4 декабря решать финансовые дела, брать взаймы.
Что можно делать 4 декабря.
По традиции, в названный день было принято ходить в церковь. После службы дома накрывали праздничный стол. На праздник допускается употребление рыбы, красного вина несмотря на то, что продолжается Рождественский пост.
Согласно приметам, солнечная погода предсказывает, что зима выдастся мягкой. Большое количества снега 4 декабря предупреждает о морозной зиме. В том случае, если сильный мороз, то ожидается жаркое лето.
Ранее мы узнали, что можно и что нельзя делать во время Адвента у католиков, который продлится до Рождества.
Тем временем ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси.
Кроме того, «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.