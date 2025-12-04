Что можно и нельзя делать 4 декабря на Введение, который называют Ворота зимы

Православная церковь 4 декабря празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Введение (что можно и нельзя делать мы писали здесь). В народе принято отмечать народный праздник, который получил название Ворота зимы. Предки верили, что в этот день наступает самая настоящая зима.