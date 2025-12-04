В ГД предложили перечислять 50% дохода от рекламы в подъездах на капремонт дома

В Думе напомнили, что Жилищный кодекс (ЖК) РФ предусматривает передачу доходов от пользования объектов общего имущества в МКД на формирование фонда капремонта. Однако это возможно только по решению собственников помещений. Без этого средства зачастую зачисляются на счета управляющих компаний (УК) и расходуются без должного контроля со стороны жильцов.