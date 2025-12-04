В ГД предложили перечислять 50% дохода от рекламы в подъездах на капремонт дома

Депутаты от партии «Новые люди» направили письмо главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с инициативой о перечислении половины доходов от рекламы в подъездах и фасадах на спецсчет для капитального ремонта многоквартирного дома (МКД). Соответствующее обращение имеется в распоряжении сайта KP.RU.
В Думе напомнили, что Жилищный кодекс (ЖК) РФ предусматривает передачу доходов от пользования объектов общего имущества в МКД на формирование фонда капремонта. Однако это возможно только по решению собственников помещений. Без этого средства зачастую зачисляются на счета управляющих компаний (УК) и расходуются без должного контроля со стороны жильцов.
«Предлагаем закрепить в ЖК РФ норму, согласно которой не менее 50% доходов от использования общего имущества многоквартирного дома должны перечисляться на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации», — подчеркивается в заявлении.
По мнению депутатов, этот механизм обеспечит дописточник финансирования капремонта без повышения ежемесячных взносов для граждан. Кроме того, это сделает процесс использования общего имущества более прозрачным и снизит риски нецелевого использования средств УК.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров. Согласно инициативе, в канун новогодних праздников выплачивать всем категориям пенсионеров по 5000 рублей. Это продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период, считают депутаты.