Стала известна стоимость доллара к концу года

Понижение курса доллара не будет продолжительным — уже к концу года иностранная валюта будет стоить около 80 рублей. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился инвестиционный стратег Александр Бахтин.
— До конца 2025 года курс доллара вернется к 80 рублям, но вряд ли сильно выше. Импорт и его спрос на валюту остаются слабыми, — считает специалист.
По его словам, по мере снижения ключевой ставки будет расти импорт, а за ним и курсы иностранной валюты расти. Однако, вероятно, это произойдет уже в 2026 году, добавил эксперт.
RT тем временем передает, что в 2026 году курс доллара может превысить отметку в 90 рублей, а умеренное ослабление курса будет выгодно экспортёрам. Ослаблению рубля могут способствовать снижение объёмов внебюджетной продажи валюты Центробанком и сокращение доходов бюджета из-за падения нефтяных цен.