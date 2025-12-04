Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна стоимость доллара к концу года

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал рост курса доллара до 80 рублей к концу года.

Источник: Комсомольская правда

Понижение курса доллара не будет продолжительным — уже к концу года иностранная валюта будет стоить около 80 рублей. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился инвестиционный стратег Александр Бахтин.

— До конца 2025 года курс доллара вернется к 80 рублям, но вряд ли сильно выше. Импорт и его спрос на валюту остаются слабыми, — считает специалист.

По его словам, по мере снижения ключевой ставки будет расти импорт, а за ним и курсы иностранной валюты расти. Однако, вероятно, это произойдет уже в 2026 году, добавил эксперт.

RT тем временем передает, что в 2026 году курс доллара может превысить отметку в 90 рублей, а умеренное ослабление курса будет выгодно экспортёрам. Ослаблению рубля могут способствовать снижение объёмов внебюджетной продажи валюты Центробанком и сокращение доходов бюджета из-за падения нефтяных цен.