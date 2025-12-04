Ричмонд
Народный календарь. Как девушки гадали на женихов на Катерину Санницу, 7 декабря

В народном календаре 7 декабря — Катерина Санница. В этот день православная церковь чтит память мученицы Екатерины Александрийской, жившей в III-IV веках.

С этой даты на Руси начинались катания на санях — в первую очередь для молодоженов, которые впервые показывались людям после свадьбы. За их расписными санями следовал кортеж родных и друзей. После гуляний устраивали пир, а детям, не приглашенным на праздник, отправляли гостинцы.

Тем, кто не мог позволить себе украшенные сани, приходилось кататься на простых санках или дощечках с горок. Молодожены были в центре внимания, и перед выходом из дома они должны были пройти по вывернутому наизнанку тулупу, чтобы защититься от сглаза.

Святая Екатерина считалась покровительницей брака и невест. В ночь на 7 декабря девушки гадали на женихов, используя ветки яблони, а если у них уже был возлюбленный, то они брали у него вещь и катали вокруг нее каравай, надеясь, что этот обряд заставит его приходить к ней.

Приметы погоды:

Если 7 декабря ясно, то зима холодной будет.

Тепло за окном — морозы ударят во второй половине декабря.

Коровы трясут задними лапами — к морозам.

Звезды маленького размера — будет снегопад.

Именины отмечают: Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил, Екатерина.