Народный календарь. Как девушки гадали на женихов на Катерину Санницу, 7 декабря

В народном календаре 7 декабря — Катерина Санница. В этот день православная церковь чтит память мученицы Екатерины Александрийской, жившей в III-IV веках.
С этой даты на Руси начинались катания на санях — в первую очередь для молодоженов, которые впервые показывались людям после свадьбы. За их расписными санями следовал кортеж родных и друзей. После гуляний устраивали пир, а детям, не приглашенным на праздник, отправляли гостинцы.
Тем, кто не мог позволить себе украшенные сани, приходилось кататься на простых санках или дощечках с горок. Молодожены были в центре внимания, и перед выходом из дома они должны были пройти по вывернутому наизнанку тулупу, чтобы защититься от сглаза.
Святая Екатерина считалась покровительницей брака и невест. В ночь на 7 декабря девушки гадали на женихов, используя ветки яблони, а если у них уже был возлюбленный, то они брали у него вещь и катали вокруг нее каравай, надеясь, что этот обряд заставит его приходить к ней.
Приметы погоды:
Если 7 декабря ясно, то зима холодной будет.
Тепло за окном — морозы ударят во второй половине декабря.
Коровы трясут задними лапами — к морозам.
Звезды маленького размера — будет снегопад.
Именины отмечают: Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил, Екатерина.