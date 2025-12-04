Народный календарь. Как девушки гадали на женихов на Катерину Санницу, 7 декабря

Святая Екатерина считалась покровительницей брака и невест. В ночь на 7 декабря девушки гадали на женихов, используя ветки яблони, а если у них уже был возлюбленный, то они брали у него вещь и катали вокруг нее каравай, надеясь, что этот обряд заставит его приходить к ней.