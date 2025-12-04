США начали использовать копии иранских ударных дронов Shahed-136

Производственная стоимость иранского прототипа оценивается примерно в несколько десятков тысяч долларов, тогда как цена высокотехнологичных американских беспилотников, таких как MQ-9 Reaper, достигает десятков миллионов. На фоне этого в экспертной среде растёт убеждение, что США вынуждены адаптироваться к современным условиям, выбирая более массовые и экономически эффективные решения.