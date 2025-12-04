Ричмонд
США начали использовать копии иранских ударных дронов Shahed-136

Пентагон уже начал развертывание новых дронов, созданных методом обратного проектирования.

Источник: Аргументы и факты

Центральное командование вооружённых сил США сформировало на Ближнем Востоке новую оперативную группу под названием Scorpion Strike, в состав которой вошла эскадрилья ударных беспилотников LUCAS.

Эти аппараты, созданные компанией SpektreWorks, по конструкции близки к дронам типа «Shahed-136» и были впервые представлены американскому военному руководству летом.

Группа подчиняется командованию специальных операций SOCCENT и включает около двух десятков военнослужащих. По данным СМИ, Пентагон уже начал развертывание новых дронов, созданных методом обратного проектирования на основе иранской модели.

Производственная стоимость иранского прототипа оценивается примерно в несколько десятков тысяч долларов, тогда как цена высокотехнологичных американских беспилотников, таких как MQ-9 Reaper, достигает десятков миллионов. На фоне этого в экспертной среде растёт убеждение, что США вынуждены адаптироваться к современным условиям, выбирая более массовые и экономически эффективные решения.

Ранее сообщалось, что армия США планирует приобрести не менее миллиона беспилотных летательных аппаратов в течение следующих двух-трех лет.