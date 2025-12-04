Американский рэпер Xzibit назвал возможность выступить в Москве подарком

В конце сентября Xzibit уже приезжал в Москву, чтобы выступить на фестивале музыки и экстремального спорта. На пресс конференции перед шоу он отметил, что в России у него была и деловая программа. Звезда культового шоу MTV «Тачка на прокачку» и один из символов автомобильной культуры объявил о начале сотрудничества с российским брендом.