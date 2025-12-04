Американский рэпер Xzibit назвал возможность выступить в Москве подарком

Американский рэпер Xzibit, которого многие знают как бывшего ведущего шоу «Тачка на прокачку» на MTV, а по паспорту — Элвина Натаниэля Джойнера IV, выступил 3 декабря в Москве.
По информации РЕН ТВ, артист отметил, что рад снова выйти на российскую сцену, и назвал возможность выступить в Москве настоящим подарком.
«Ради концерта в Москве он скорректировал свой гастрольный график по США. Сейчас артист удивляет публику композициями из нового альбома», — сообщила корреспондент РЕН ТВ Александра Мостовая.
В конце сентября Xzibit уже приезжал в Москву, чтобы выступить на фестивале музыки и экстремального спорта. На пресс конференции перед шоу он отметил, что в России у него была и деловая программа. Звезда культового шоу MTV «Тачка на прокачку» и один из символов автомобильной культуры объявил о начале сотрудничества с российским брендом.