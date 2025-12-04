Ричмонд
Психиатр назвал причину смерти бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Киноактриса Ксения Качалина скончалась на фоне «банального женского алкоголизма». Об этом заявил психиатр Василий Шуров в беседе с AиФ. По словам врача, всё началось с расставания с актёром Иваном Охлобыстиным.

Источник: Life.ru

По его словам, актриса начала злоупотреблять после разрыва с Охлобыстиным, а отношения с Михаилом Ефремовым добавили сложностей: он оказывал материальную поддержку пока не попал в тюрьму. Врач отметил, что попытки помочь Качалине предпринимала дочь-трансгендер* Анна-Мария (ранее Сергей), предлагая пройти курс в реабилитационном центре для зависимых, но бывшая актриса от лечения отказалась.

«Это банальный пример женского алкоголизма, когда она тихо угасала в одиночестве», — заключил Шуров.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», а также как четвёртая супруга Ефремова, скончалась на 55-м году жизни. Тело актрисы нашёл её экс-супруг Михаил Ефремов. Он приехал проведать Качалину, но дверь никто не открыл. После того как удалось вскрыть замки и попасть в квартиру, артист увидел лежащее на боку тело бывшей жены.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.