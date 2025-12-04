Психиатр назвал причину смерти бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Напомним, 3 декабря стало известно, что Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», а также как четвёртая супруга Ефремова, скончалась на 55-м году жизни. Тело актрисы нашёл её экс-супруг Михаил Ефремов. Он приехал проведать Качалину, но дверь никто не открыл. После того как удалось вскрыть замки и попасть в квартиру, артист увидел лежащее на боку тело бывшей жены.