В Госдуму внесут проект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам

«Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год», — сообщается в пояснительной записке к проекту.