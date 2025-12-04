Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане презентовали литературный сборник о 22 героях СВО

В библиотеке имени Югова в Кургане состоялась презентация литературного сборника, посвященного 22 героям спецоперации. Об этом рассказали в региональном управлении культуры.

Книгу издали в Кургане в честь бойцов спецоперации.

В библиотеке имени Югова в Кургане состоялась презентация литературного сборника, посвященного 22 героям спецоперации. Об этом рассказали в региональном управлении культуры.

«В библиотеке имени Югова прошла презентация литературного сборника “СВОи герои”. В этом номере рассказывается о 22 земляках», — сообщается в паблике ведомства.

Сборник показали в городской библиотеке.

В книгу вошли произведения курганцев — членов Союза писателей России, а также участников СВО, их друзей и родственников. Поэзия и проза сборника основаны на личных историях героев спецоперации и их родных.