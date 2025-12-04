Свердловским девочкам предложили рожать от насильников

Отвечая на вопрос студентки о том, нужно ли делать аборт, если изнасилована несовершеннолетняя, Суслонов заявил, что прерывать беременность не обязательно, так как есть механизмы устройства новорожденных. «У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки», — сказал философ. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, а не официальная позиция чиновника, передает телеканал ОТВ.