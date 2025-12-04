Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловским девочкам предложили рожать от насильников

Кандидат философских наук, консультант департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов призвал местных жительниц сохранять беременность после изнасилования, предлагая передавать таких детей в дома малютки. Такое мнение было озвучено в рамках лекции о возможном запрете абортов.

Неоднозначная позиция была озвучена в рамках дискуссии про аборты.

Кандидат философских наук, консультант департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов призвал местных жительниц сохранять беременность после изнасилования, предлагая передавать таких детей в дома малютки. Такое мнение было озвучено в рамках лекции о возможном запрете абортов.

Отвечая на вопрос студентки о том, нужно ли делать аборт, если изнасилована несовершеннолетняя, Суслонов заявил, что прерывать беременность не обязательно, так как есть механизмы устройства новорожденных. «У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки», — сказал философ. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, а не официальная позиция чиновника, передает телеканал ОТВ.

Дискуссия шла в аудитории медколледжа. Лектор рассказывал о действующем законодательстве в сфере репродуктивного здоровья и инициативных предложениях по ограничению абортов. Вопрос о беременности после изнасилования прозвучал в контексте исключений, которые сейчас допускает закон. Суслонов, по данным СМИ, подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за женщиной.

Ранее с похожей инициативой по поводу детей, зачатых в результате сексуальных преступлений, выступал депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер. Он предлагал не делать аборт в таких случаях, а передавать младенцев в приемные семьи. По его оценке, в России достаточно семейных пар, которые готовы усыновить новорожденных.