Календарь на 4 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

У этого прекрасного праздника сразу несколько дат. Одна из них выпадает на 4 декабря, другая — на 21 января. При этом в Японии День объятий отмечают 9 августа, а в Польше — 24 июня. Вне зависимости от даты суть праздника одинакова: много и с душой обниматься. Теплые объятия можно дарить не только родственникам и друзьям, но и коллегам, а также людям, с которыми вы в ссоре. Это отличный повод забыть разногласия и открыть новую страницу в общении.