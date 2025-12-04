Жителя Махачкалы осудили на восемь лет за фейки о событиях в Буче и Мариуполе

Установлено, что в период с 30 марта по 7 апреля 2022 года, находясь в Одессе, мужчина разместил в открытом доступе постановочные фото и тексты, содержащие ложные сведения о якобы совершённых российскими военными преступлениях в этих городах. Кроме того, затем фигурант распространял в интернете видео, поддерживающие идеологию терроризма.