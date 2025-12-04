Жителя Махачкалы осудили на восемь лет за фейки о событиях в Буче и Мариуполе

Установлено, что в период с 30 марта по 7 апреля 2022 года, находясь в Одессе, мужчина разместил в открытом доступе постановочные фото и тексты, содержащие ложные сведения о якобы совершённых российскими военными преступлениях в этих городах. Кроме того, затем фигурант распространял в интернете видео, поддерживающие идеологию терроризма.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей», — говорится в сообщении суда.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что бойцы украинского полка «Скала» пытались сфальсифицировать видео из освобождённого Красноармейска, заменив российский флаг на украинский с помощью нейросети. Однако подлог был оперативно разоблачен пользователями сети, что вызвало шквал критики в адрес полка и привело к удалению публикации. Ёмкие высказывания пользователей сети не заставили себя ждать.
