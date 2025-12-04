Ричмонд
Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО

Поставки вооружений Украине осуществляются через структуры НАТО по полной стоимости. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Срочная новость.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
