Трамп обвинил Байдена в обкрадывании США ради Украины

Срочная новость.
США прекратили выделение средств Украине, а в период президентства Джо Байдена страну, по его словам, фактически обворовывали. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
