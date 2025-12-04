Ричмонд
Трамп обвинил Байдена в обкрадывании США ради Украины

США прекратили выделение средств Украине, а в период президентства Джо Байдена страну, по его словам, фактически обворовывали. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

Срочная новость.

