На следующей неделе курс доллара пробьёт психологический барьер. Сколько будет стоить рубль

Почему курс доллара заметно снизился на этой неделе.
Позиции рубля в конце ноября — начале декабря заметно усилились: доллар опустился ниже отметки 78 рублей, что полностью укладывается в годовой тренд укрепления национальной валюты. С начала года рост рубля к доллару составляет около 24%, к евро — 14%, к юаню — порядка 20%. На эти цифры обратил внимание руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
На стороне рубля продолжают играть высокие процентные ставки, слабость импорта и стабильность экспортных доходов. В этом году российский ненефтегазовый экспорт (удобрения, продукция АПК, драгметаллы) практически компенсировал сократившиеся на 15% доходы от продажи энергоносителей. Так охарактеризовал ситуацию на рынке инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.
— Из важных событий будущей недели отметим заседание ФРС 9−10 декабря. Ожидается, что процентные ставки будут понижены на 25 б.п. Сюрпризом такое решение уже не будет. В значительной мере оно заложено в котировках. Соответственно, сильной реакции доллара не предвидим, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
На следующей неделе, скорее всего, мы увидим некоторую коррекцию. Давление со стороны импортёров усилится, особенно с учётом традиционно высокого спроса на валюту перед новогодними праздниками. Ситуацию может изменить заседание ЦБ 19 декабря: если регулятор снизит ставку на 0,5 п.п., до 16%, это добавит спекулятивной активности на валютном рынке. Впрочем, в конце месяца нас ждёт новый налоговый период, который традиционно поддерживает рубль. Так охарактеризовал ситуацию частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
Каким будет курс доллара на следующей неделе.
На следующей неделе доллар может вернуться к круглой отметке 80 рублей. Это своего рода психологический барьер. Геополитический фактор несколько ослабит своё влияние на валютный рынок. С начала второй декады могут активизироваться предпраздничные корпоративные, потребительские траты, в том числе на импорт. Кроме того, уже не за горами заседание ЦБ, по итогам которого ключевая ставка может быть снижена до 16%. Такое мнение высказал Александр Бахтин.
— Не ждём значимых перемен на валютном рынке на предстоящей неделе. Доллар может двигаться в области 78−80 рублей. Иностранные валюты мало востребованы из-за слабости импорта и потребительского спроса. При этом с предложением валют проблем нет. Из-за дороговизны кредитов некоторые экспортёры по мере потребности в рублях продают на рынке валюту, что периодически увеличивает навес валютного предложения. Эта ситуация вряд ли изменится даже после снижения ключевой ставки до 16%, — считает Александр Шепелев.
Он добавил, что шансы на снижение ставки возрастают с каждым отчётом Росстата, фиксирующим устойчивое замедление годового темпа роста цен. Но шаг снижения ожидается символический и несильно повлияет на стоимость денег в экономике.
В сценарии сохранения жёсткой политики рубль может укрепиться до 75 рублей. Особенно если нефтяные цены стабилизируются и экспортные поступления превысят ожидания. Тем не менее фундаментальные риски смещены в сторону ослабления рубля, поскольку восстановление импорта к концу 2025 года усилит спрос на валюту, толкая курс к уровню 85−90 рублей за доллар к концу декабря. Такое мнение высказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.
— Большинство аналитиков ожидают возвращения курса к диапазону 80−84 рубля уже в ближайшие дни с возможным движением к 85−86 рублям к концу года. Текущие уровни ниже 78 рублей выглядят скорее как кратковременный эпизод, чем новая устойчивая тенденция. Базовый сценарий предполагает умеренное ослабление рубля в декабре, но без резких скачков — при условии, что не произойдёт непредвиденных геополитических событий, — отметил Фёдор Сидоров.
На следующей неделе курс доллара в целом сохранит устойчивость. При отсутствии новых внешних рисков возможно продолжение умеренного укрепления рубля, так как рыночная логика остаётся прежней. Такой прогноз сделал Александр Шнейдерман.
Он ждёт на следующей неделе курс в пределах 77−81 рубля за доллар, 88−92 — за евро и 10,8−11,3 — за юань.