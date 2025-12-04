На следующей неделе курс доллара пробьёт психологический барьер. Сколько будет стоить рубль

На следующей неделе доллар может вернуться к круглой отметке 80 рублей. Это своего рода психологический барьер. Геополитический фактор несколько ослабит своё влияние на валютный рынок. С начала второй декады могут активизироваться предпраздничные корпоративные, потребительские траты, в том числе на импорт. Кроме того, уже не за горами заседание ЦБ, по итогам которого ключевая ставка может быть снижена до 16%. Такое мнение высказал Александр Бахтин.