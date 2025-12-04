В Москве открывается четвертая выставка «ПРОреставрацию»

Выставка традиционно начнется с соревнований молодых реставраторов, в том числе по таким направлениям как реставрация лепного декора и штукатурок, реставрация станковой масляной живописи, реставрация терразитовых штукатурок и каменного декора, а также произведений из дерева. В 2025 году в них примут участие команды 25 вузов и ссузов из 13 регионов России и из Республики Беларусь. Победители смогут пройти стажировку в российских научно-исследовательских институтах реставрации.