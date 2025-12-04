Таиланд снял запрет действовавший 50 лет: о чем речь

Власти Таиланда отменили действовавший более 50 лет запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, кафе, ресторанах и барах в промежутке между 14:00 и 17:00.
Министр здравоохранения Таиланда Паттхана Пхромпхат утвердил соответствующее распоряжение, и оно было опубликовано в Royal Government Gazette — официальном издании, где размещаются новые законы, указы и нормативные документы.
«Часы продажи алкоголя и алкогольной продукции устанавливаются с 11:00 до 00:00. Новый порядок вступает в силу 3 декабря 2025 года», — говорится в объявлении.
В документе также разъясняется, что гости кафе и баров, которые приобрели спиртные напитки до полуночи, могут завершить их употребление до 01:00. При этом пить алкоголь в общественных местах запрещено с 00:00, а в заведениях, имеющих разрешение на продажу алкоголя, — с 01:00.
Новый регламент вводится на испытательный срок продолжительностью 180 дней. По его завершении власти решат, станет ли этот порядок постоянным. Окончательное решение примут после изучения отчетов местных комитетов по контролю за оборотом алкогольной продукции, которые представят свои выводы кабинету министров по итогам испытательного периода.
Напомним, с 2026 года в России в рамках эксперимента разрешат онлайн-продажу отечественных вин. Уже в конце 2025 года стартует другое испытание по онлайн-продаже энергетических напитков. В ходе него будет отработана система проверки возраста покупателей.