Врачи со всей России обсудят в Москве актуальные проблемы травматологии и ортопедии

Трехдневная программа форума включает лекции, мастер-классы и круглые столы. Перед его участниками выступят признанные эксперты, имеющие богатый научный и клинический опыт — специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова, ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, Самарского государственного медицинского университета, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна и НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г. А. Илизарова.