Врачи со всей России обсудят в Москве актуальные проблемы травматологии и ортопедии

Ведущие российские медики и зарубежные специалисты примут участие в XII Всероссийском Приоровском форуме, который пройдет в Москве 12−13 декабря 2025 года. Они обсудят актуальные проблемы травматологии и ортопедии, в том числе вопросы диагностики и современные методики лечения.
Организаторами форума выступают Министерство здравоохранения РФ, Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР)», Ассоциация хирургов-вертебрологов, Российское артроскопическое общество и ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России. Ежегодно участие в нем принимают около 1,5 тысяч специалистов разного профиля.
«За более чем 10 лет Приоровский форум, история которого началась с формата локальных конференций, превратился в крупнейшее мероприятие для специалистов из России и зарубежных стран. Постоянное расширение спектра тем научной программы, авторитетный состав спикеров, демонстрация высокотехнологичных методик и инновационных подходов привлекают внимание как травматологов-ортопедов, так и врачей смежных специальностей, а также представителей медицинской промышленности и бизнеса», — отметили организаторы мероприятия.
В этом году форум будет посвящен 140-летию со дня рождения выдающегося врача и ученого Николая Приорова. Известный советский травматолог-ортопед, академик АМН СССР основал Лечебно-протезный институт (сейчас — Федеральное государственное учреждение «Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»).
Николай Николаевич заложил основы современной травматологии и ортопедии, с его именем связывают зарождение теории и практики отечественного протезирования. Он был одним из виднейших специалистов в области лечения опорно-двигательного аппарата. По его предложению в молодой советской стране начали создавать специальные госпитали для лечения травм и заводы по изготовлению протезов. После Великой Отечественной войны Николай Приоров стал заместителем министра здравоохранения СССР.
Трехдневная программа форума включает лекции, мастер-классы и круглые столы. Перед его участниками выступят признанные эксперты, имеющие богатый научный и клинический опыт — специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова, ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, Самарского государственного медицинского университета, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна и НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г. А. Илизарова.
Участники форума обсудят новые идеи и обменяются опытом в поиске эффективных решений в области лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата. Особый акцент будет сделан на современных методиках реабилитации пациентов, а также внедрении инновационных технологий, применяемых, в том числе, для лечения боевых травм.
«Обширная научная программа, участие известных спикеров, инновационные подходы к решению задач современной травматологии и ортопедии и возможность живого общения послужат мощным импульсом для профессионального развития участников», — рассказали организаторы форума.
Отдельный блок программы посвящен повышению квалификации начинающих специалистов. Для них пройдет Конференция молодых ученых, участниками которой станут медики до 35 лет. Любой желающий сможет поделиться на ней наработками и представить свои достижения в различных областях современной травматологии и ортопедии.
Одним из основных событий форума станет торжественная церемония вручения Премии «Сила движения». Ежегодно она отмечает выдающихся врачей-травматологов и ортопедов, а также представителей немедицинских специальностей, которые внесли большой вклад в развитие травматологии и ортопедии.