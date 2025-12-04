«Эффект Долиной исключен»: ямальцы стали продавать свои квартиры по новому тренду. Скрин

Ямальцы при продаже квартир в объявлениях стали указывать, что «эффекта Долиной» не будет.
Продавцы квартир в ЯНАО стали добавлять в свои объявления уточнение об отсутствии «эффекта Долиной», гарантируя тем самым, что покупатель не останется без денег и квартиры. Соответствующие комментарии размещены на популярной площадке.
«Квартира подготовлена к продаже, заезжай и живи. “Синдромом Долиной” не болею», — указано в тексте объявления. Квартира выставлена на продажу в Губкинском по цене пять млн 800 тыс. рублей.
В Новом Уренгое продается двухкомнатная квартира — стоимость объекта недвижимости продавец оценил в восемь млн 900 тыс. рублей. «“Эффект Долиной” исключен, психически уравновешен», — отмечает он в размещенном объявлении.
В Губкинском тоже обещают честную сделку
История с незаконной продажей квартиры Ларисы Долиной дошла до Верховного суда. Теперь есть шанс, что дело пересмотрят: высшая судебная инстанция обнаружила основания для проверки прежних решений. Покупательница Полина Лурье в результате сделки потеряла и деньги, и жилье.