«Лучше будь один, чем с кем попало»: Топ-20 цитат Омара Хайяма, которые до сих пор рвут соцсети

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, два важных правила запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало». «В этом мире любовь — украшенье людей; быть лишённым любви — это быть без друзей. Тот, чьё сердце к напитку любви не прильнуло, тот — осёл, хоть не носит ослиных ушей!» «Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим. Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим. Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаём. Кто нас так любит, обижаем, и сами извинений ждём». «Горе сердцу, которое льда холодней, не пылает любовью, не знает о ней, а для сердца влюблённого — день, проведённый без возлюбленной, — самый пропащий из дней!» «Кому там от любви покой необходим? Считай — покойникам, уж точно не живым, того, кто про любовь и не слыхал ни разу, считай покойником, уж точно не живым». «Любить и быть любимым — это счастье вы берегите от простых ненастий. И взяв бразды любви совместно жадно в руки, не отпускайте никогда, даже живя в разлуке». «Любовь в начале — ласкова всегда. В воспоминаньях — ласкова всегда. А любишь — боль! И с жадностью друг друга терзаем мы и мучаем — всегда». «Я спросил у мудрейшего: “Что ты извлёк из своих манускриптов?” Мудрейший изрёк: “Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной по ночам от премудростей книжных далёк!”»Благородные люди, друг друга любя, видят горе других, забывают себя. Если чести и блеска зеркал ты желаешь, — не завидуй другим — и возлюбят тебя«.»В том не любовь, кто буйством не томим, в том хворостинок отсырелых дым, любовь — костёр, пылающий, бессонный… Влюблённый ранен. Он неисцелим!".