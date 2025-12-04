«Лучше будь один, чем с кем попало»: Топ-20 цитат Омара Хайяма, которые до сих пор рвут соцсети

Не поэт, а математик чувств.
Имя Омара Хайяма стало символом философской поэзии, в которой переплетаются научная трезвость математика, глубина восточной мысли и тонкая эмоциональность. Он оставил миру строки, которые современные читатели воспринимают как проникновенные размышления о человеческих чувствах, тоске, радости и, конечно же, любви.
Уже в возрасте восьми лет Омар Хайям в совершенстве знал Коран, занимался изучением математики, астрономии и философии. В 12 лет он стал учеником Нишапурского медресе, блестяще окончил курс по исламскому праву и медицине. В разное время жил в Бухаре и Самарканде, служил при дворе сельджукского султана Мелик-шаха I, где возглавлял обсерваторию.
Хайям входил в группу учёных, разработавших солнечный календарь, сегодня более известный как григорианский, которым пользуется весь мир. Кроме того, им был разработан каталог небесных тел, известный как «Меликшахские астрономические таблицы». Свой вклад он внёс и в развитие алгебры, составив классификацию кубических уравнений и их решение с помощью конических сечений. Также именно Хайям считается первым, кто дал определение алгебры как науки.
Поэзия Хайяма долгое время была будто забыта, а в Европе его имя было известно лишь в узких кругах. Но в 1859 году британец Эдвард Фицджеральд впервые перевёл стихи персидского поэта на английский. На русский язык первый перевод Хайяма выполнил в 1891 году Василий Величко, хрестоматийный перевод рубаи на русский в 1910 году осуществил Константин Бальмонт. В СССР популярностью пользовался перевод Игоря Голубева, в совершенстве знавшего фарси.
Так персидский математик и астроном оставил заметный след в культурном наследии человечества своими стихами. Возможно, потому, что смог вывести точные формулы человеческого сердца.
Формула любви от главного астронома.
Любовь в стихах Хайяма — сила, способная преобразить человека, и вообще — основа жизни и лекарство для души.
«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, два важных правила запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало». «В этом мире любовь — украшенье людей; быть лишённым любви — это быть без друзей. Тот, чьё сердце к напитку любви не прильнуло, тот — осёл, хоть не носит ослиных ушей!» «Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим. Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим. Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаём. Кто нас так любит, обижаем, и сами извинений ждём». «Горе сердцу, которое льда холодней, не пылает любовью, не знает о ней, а для сердца влюблённого — день, проведённый без возлюбленной, — самый пропащий из дней!» «Кому там от любви покой необходим? Считай — покойникам, уж точно не живым, того, кто про любовь и не слыхал ни разу, считай покойником, уж точно не живым». «Любить и быть любимым — это счастье вы берегите от простых ненастий. И взяв бразды любви совместно жадно в руки, не отпускайте никогда, даже живя в разлуке». «Любовь в начале — ласкова всегда. В воспоминаньях — ласкова всегда. А любишь — боль! И с жадностью друг друга терзаем мы и мучаем — всегда». «Я спросил у мудрейшего: “Что ты извлёк из своих манускриптов?” Мудрейший изрёк: “Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной по ночам от премудростей книжных далёк!”»Благородные люди, друг друга любя, видят горе других, забывают себя. Если чести и блеска зеркал ты желаешь, — не завидуй другим — и возлюбят тебя«.»В том не любовь, кто буйством не томим, в том хворостинок отсырелых дым, любовь — костёр, пылающий, бессонный… Влюблённый ранен. Он неисцелим!".
Друг или «кто попало»? Его чёткий ответ.
Поэт утверждал, что настоящих друзей не может быть много. Кроме того, Хайям призывал не ранить близких, поскольку один гнусный поступок может друга сделать врагом.
«Имей друзей поменьше, не расширяй их круг. И помни: лучше близкий, вдали живущий друг. Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг. В ком видел ты опору, врага увидишь вдруг». «Настоящий друг — это человек, который выскажет тебе в глаза всё, что о тебе думает, а всем скажет, что ты — замечательный человек». «И с другом, и с врагом ты должен быть хорош! Кто по натуре добр, в том злобы не найдёшь. Обидишь друга — наживёшь врага ты, врага обнимешь — друга наживёшь». «Друзья, дадим обет быть вместе в этот час, в веселье на печаль совместно ополчась». «Всё пройдёт — и надежды зерно не взойдёт, всё, что ты накопил, ни за грош пропадёт. Если ты не поделишься вовремя с другом — всё твоё достояние врагу отойдёт». «Чем за общее счастье без толку страдать — лучше счастье кому-нибудь близкому дать, лучше друга к себе привязать добротою, чм от пут человечество освобождать».
Зачем нужны удары судьбы? Ответ философа, который знал цену всему.
Размышляя о жизни, Хайям писал о многом: о важности сохранения человеком достоинства, о необходимости помнить о том, что успех и достижения — не повод для гордыни. Также мудрец учил не отчаиваться в испытаниях, а искать в них смысл.
«Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос». «Я — школяр в этом лучшем из лучших миров. Труд мой тяжек: учитель уж больно суров! До седин я у жизни хожу в подмастерьях, всё ещё не зачислен в разряд мастеров…» «Лучше впасть в нищету, голодать или красть, чем в число лизоблюдов презренных попасть. Лучше кости глодать, чем прельститься сластями за столом у мерзавцев, имеющих власть». «Кто жизнью бит, тот большего добьётся. Пуд соли съевший выше ценит мёд. Кто слёзы лил, тот искренней смеётся. Кто умирал, тот знает, что живёт». «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое». «Не делай зла — вернётся бумерангом, не плюй в колодец — будешь воду пить, не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг придётся что-нибудь просить». «Мы источник веселья — и скорби рудник. Мы вместилище скверны — и чистый родник. Человек словно в зеркале мир — многолик. Он ничтожен — и он же безмерно велик».
Произведения Омара Хайяма поражают наполненностью смыслами, но в то же время удивительной простотой, которая понятна любому. Именно поэтому многие его умозаключения остаются актуальными и в наши дни, а также могут служить наставлением для тех, кто затерялся в коридорах жизни.