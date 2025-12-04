С января в паспорта россиян будут ставить новую отметку

Ранее россияне получили право по желанию вносить в паспорт отметку о своем ИНН, причем процедура является бесплатной и проводится в налоговых органах. При этом отметки о браке и детях также стали добровольными, из ‑за чего депутаты получают обращения с просьбами вернуть их обязательное проставление.