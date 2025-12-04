Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун сменила украинское гражданство на российское

Лыскун подчеркнула, что её первые тренеры, заложившие основы спортивной подготовки, были из Луганска. В то же время, на Украине, как она утверждает, сталкивалась с дискриминацией из-за контактов с русскоязычными спортсменами и тренерами, которые публично критиковались.
«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: “Спорт вне политики”. Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — заявила Лыскун.
Своё решение о смене гражданства она объяснила также некомпетентным подходом к тренировочному процессу на Украине, где, по её словам, тренеры не имели достаточной квалификации в её виде спорта. Она заявила, что чувствовала отсутствие прогресса в последние годы карьеры на Украине.
Ранее бывшая российская пловчиха Софья Сподаренко, перешедшая в сборную Казахстана, столкнулась с сокращением заработной платы. Спортсменка отметила, что размеры выплат были пересмотрены, что привело к существенному снижению её доходов. Кроме того, возникли проблемы с компенсацией расходов на соревнования и тренировочные сборы.
