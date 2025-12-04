Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун сменила украинское гражданство на российское

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду София Лыскун получила российское гражданство и официально отказалась украинского. Об этом пишет газета «Известия».

Лыскун подчеркнула, что её первые тренеры, заложившие основы спортивной подготовки, были из Луганска. В то же время, на Украине, как она утверждает, сталкивалась с дискриминацией из-за контактов с русскоязычными спортсменами и тренерами, которые публично критиковались.

«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: “Спорт вне политики”. Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — заявила Лыскун.

Своё решение о смене гражданства она объяснила также некомпетентным подходом к тренировочному процессу на Украине, где, по её словам, тренеры не имели достаточной квалификации в её виде спорта. Она заявила, что чувствовала отсутствие прогресса в последние годы карьеры на Украине.

Ранее бывшая российская пловчиха Софья Сподаренко, перешедшая в сборную Казахстана, столкнулась с сокращением заработной платы. Спортсменка отметила, что размеры выплат были пересмотрены, что привело к существенному снижению её доходов. Кроме того, возникли проблемы с компенсацией расходов на соревнования и тренировочные сборы.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.