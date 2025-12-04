Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун сменила украинское гражданство на российское

Лыскун подчеркнула, что её первые тренеры, заложившие основы спортивной подготовки, были из Луганска. В то же время, на Украине, как она утверждает, сталкивалась с дискриминацией из-за контактов с русскоязычными спортсменами и тренерами, которые публично критиковались.