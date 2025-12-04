Эксперты назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка в России

Так, в этом году праздничный ассортимент поступил в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее.