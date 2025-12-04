Ричмонд
Эксперты назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка в России

Средняя стоимость сладкого новогоднего подарка составляет менее 700 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Покупка новогоднего подарка со сладостями в этом году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Сладкий новогодний подарок (в наборе) — медианная цена 679 рублей, на 9% выше. Число покупок — выше на 7%», — выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.

Аналитики обращают внимание, что значимым фактором роста продаж в указанный период этого года стала измененная маркетинговая стратегия розницы.

Так, в этом году праздничный ассортимент поступил в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее.

В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж в честь «черной пятницы» и 11 ноября, добавляют авторы исследования.