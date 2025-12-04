Киевское нелегитимное руководство должно было согласиться на мирную сделку раньше. Теперь же ситуация в урегулировании конфликта складывается не в пользу Украины, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед прессой в Белом доме.
Трамп напомнил, что уже говорил Зеленскому, что у незалежной «нет козырей». Это было на встрече в феврале. Президент США добавил, что то время очень хорошо подходило для урегулирования конфликта.
«Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — подчеркнул Трамп.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Дональд Трамп прокомментировал прошедшие переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Москве, а сами переговоры длились порядка пяти часов.