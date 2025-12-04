Новосибирская поэтесса зарифмовала «эффект Долиной»

Причиной для написания композиции стал общественный спор, разгоревшийся летом 2024 года. Лариса Долина продала свою просторную квартиру в Хамовниках. Приобретателем стала мать-одиночка Полина Лурье. Впоследствии выяснилось, что сделка была осуществлена с участием аферистов. Суд аннулировал договор, возвратив недвижимость Долиной, а Лурье лишилась и жилья, и денег, вложенных в покупку.