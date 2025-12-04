Новосибирская поэтесса зарифмовала «эффект Долиной»

Новосибирская поэтесса Катя Матвеева обнародовала песню, посвященную резонансному «эффекту Долиной». Продюсер Юрий Турцев поделился текстом с изданием Сиб.фм.
Причиной для написания композиции стал общественный спор, разгоревшийся летом 2024 года. Лариса Долина продала свою просторную квартиру в Хамовниках. Приобретателем стала мать-одиночка Полина Лурье. Впоследствии выяснилось, что сделка была осуществлена с участием аферистов. Суд аннулировал договор, возвратив недвижимость Долиной, а Лурье лишилась и жилья, и денег, вложенных в покупку.
Эта история вызвала бурную реакцию в социальных сетях и СМИ, где большинство поддержало Лурье.
В песне Кати Матвеевой поднимаются вопросы доверия, просчетов и юридических сложностей, связанных с недвижимостью. Также присутствует намек на то, что Долина использовала свою известность и влияние, чтобы склонить исход сомнительной ситуации в свою пользу.