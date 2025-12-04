Таиланд отменил 50-летний запрет на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00

Тем, кто купил алкоголь в заведениях до 00.00, дают возможность допить его до 01.00. После этого употреблять спиртное в барах, ресторанах и на улице запрещено. Изменения вводятся на 180 дней в экспериментальном порядке.
Ранее в Таиланде закрыли подпольное казино на острове Пханган, где играли в карты иностранцы, в том числе граждане России. По данным полиции, нелегальное казино организовал 36-летний россиянин Антон. Он арендовал дом и приглашал знакомых «поиграть». В помещении нашли несколько колод карт, покерные фишки и всё необходимое для азартных игр. Мужчину задержали и предъявили обвинения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.