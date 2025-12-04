Таиланд отменил 50-летний запрет на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00

В Таиланде впервые за более чем 50 лет сняли запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, ресторанах и барах в дневные часы. Ранее с 14.00 до 17.00 напитки нельзя было покупать — теперь торговля разрешена с 11.00 до полуночи. Об этом сообщили в The Royal Gazette.