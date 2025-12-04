Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таиланд отменил 50-летний запрет на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00

В Таиланде впервые за более чем 50 лет сняли запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, ресторанах и барах в дневные часы. Ранее с 14.00 до 17.00 напитки нельзя было покупать — теперь торговля разрешена с 11.00 до полуночи. Об этом сообщили в The Royal Gazette.

Источник: Life.ru

Тем, кто купил алкоголь в заведениях до 00.00, дают возможность допить его до 01.00. После этого употреблять спиртное в барах, ресторанах и на улице запрещено. Изменения вводятся на 180 дней в экспериментальном порядке.

Ранее в Таиланде закрыли подпольное казино на острове Пханган, где играли в карты иностранцы, в том числе граждане России. По данным полиции, нелегальное казино организовал 36-летний россиянин Антон. Он арендовал дом и приглашал знакомых «поиграть». В помещении нашли несколько колод карт, покерные фишки и всё необходимое для азартных игр. Мужчину задержали и предъявили обвинения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.