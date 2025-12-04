Решимость бороться за свет

Спектакль «Перед рассветом» в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» стал первой театральной работой мастера после спектакля «12». В ее основу легли отрывки из «Страха и отчаяния в Третьей империи» Бертольда Брехта, написанные в эмиграции в 1930-е на основе рассказов очевидцев и сообщений из газет.
Михалков сохранил публицистичность повествования: его спектакль — это девять сцен на бытовые сюжеты, объединенных идеологией, а точнее — отношением к ней обывателя. Каждая сцена — это пазл, который в итоге складывается в картину разрушения общества. Свое отношение режиссер высказывает в зонгах — коротких интермедиях между сценками, где артисты в масках воспевают «классового врага» из «Бараньего марша» Брехта. При этом Михалков вводит в интермедии небрехтовского героя — Очарованного странника, юношу с украинской речью, которого в финале жестоко оболванивают симпатичные арийки. Под занавес задумка режиссера раскрывается: спектакль про расчеловечивание людей в целом и украинцев — в частности.
Интересна сценография: художник Юрий Купер воссоздал мир старой фотографии. Все в выцветших желто-коричневых и темных тонах, актеры в бледных нарядах создают ощущение ожившего архива — интересного, но давно забытого….
Те, кто любит Михалкова, идут смотреть Михалкова. Хоть сам он там не играет, артисты играют по-михалковски. Например, в первой сцене «Жена еврейка» Сергей Радченко играет мужа, буквально копируя режиссера, — узнаваемы интонации и движения. А вот Александр Ведменский в роли сына из «Нагорной проповеди»: он показывает юношу, которого распирают гормоны, — ему неудобно все, вплоть до собственного тела. Ведменскому это явно интересно — чувствуется его ирония, и это дает образу уникальные краски.
Полина Борунова из «Работодателей» и вовсе воплотила чуть ли не любимый образ Михалкова-публициста — старушку «божий одуванчик», которая на поверку оказывается монстром, бессовестно уничтожающим окружающих. Видно, что Борунова существовала в заданных рамках режиссера, и все-таки в ее соседке явно очарование актрисы. Вообще, эта сцена — одна из самых любопытных: в одной лаконично выстроенной ситуации показана «на пальцах» технология революции. Власть в нужный момент захватывают самые тихие, незаметные граждане, чтобы потом всех остальных утопить в крови.
Никита Михалков призывает зрителя быть начеку! И помнить, что «между погибающим грешником и спасающимся святым только одна разница — решимость бороться за свет». Этот афоризм из Антония Сурожского стал точкой спектакля.