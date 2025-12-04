Решимость бороться за свет

Михалков сохранил публицистичность повествования: его спектакль — это девять сцен на бытовые сюжеты, объединенных идеологией, а точнее — отношением к ней обывателя. Каждая сцена — это пазл, который в итоге складывается в картину разрушения общества. Свое отношение режиссер высказывает в зонгах — коротких интермедиях между сценками, где артисты в масках воспевают «классового врага» из «Бараньего марша» Брехта. При этом Михалков вводит в интермедии небрехтовского героя — Очарованного странника, юношу с украинской речью, которого в финале жестоко оболванивают симпатичные арийки. Под занавес задумка режиссера раскрывается: спектакль про расчеловечивание людей в целом и украинцев — в частности.