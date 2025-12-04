Раскрыты последствия запроса Верховным судом дела Долиной: ответ дал адвокат

Верховный суд России запросил материалы дела, в котором оспаривается сделка с квартирой певицы Ларисы Долиной. Этот факт может указывать на серьёзные ошибки, допущенные кассационной инстанцией. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат, председатель коллегии «Миронов и партнёры» Иван Миронов.
По словам юриста, в ситуации с Долиной суд хочет изучить не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и само дело. Лишь после этого ВС решит, оставлять его в архиве или передавать в рассмотрение. Если дело попадёт в зал заседаний, суд проверит законность ранее вынесенных решений: он может подтвердить их, отправить на новое рассмотрение или сформулировать собственный итог.
«Миссия Верховного суда — не только исправлять единичные ошибки, но и выстраивать единообразную практику по типовым спорам о недвижимости», — подчеркнул специалист.
Миронов отметил, что истребование дела — шаг благоприятный, хотя всё ещё промежуточный. «“До операции” дело пока не дошло», — добавил он.
Ранее адвокат Александр Добровинский назвал главную ошибку народной артистки РФ Ларисы Долиной и ее юристов в скандале с квартирой. По его мнению, певица и ее команда зря молчали и не давали четких комментариев по поводу произошедшего.